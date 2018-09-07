СМИ отправили первого вице-губернатора Свердловской области в отставку
Екатеринбург, 7 сентября, 2018, 16:36 — ИА Регнум. В администрации губернатора Свердловской области сокращена должность первого заместителя губернатора — руководителя администрации. Об этом пишут местные СМИ.
Andreas Kontokanis
Отставка
Фотокопия указа губернатора с печатью, но без подписи губернатора, активно распространяется местными изданиями. Как следует из её текста, вместо прежней должности вводится новая — руководитель администрации губернатора.
СМИ также сообщают об отставке первого вице-губернатора Свердловской области Владимира Тунгусова.
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