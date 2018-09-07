* талибов — запрещённая в России организация

Меймене, Афганистан, 7 сентября, 2018, 20:30 — ИА Регнум. 6 сентября представители армии Афганистана заявили, что в районе Ширин Тагаб провинции Фарьяб силами безопасности и обороны был нанесен авиационный удар по базе одного из высокопоставленных командиров движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Кари Рахматуллы.

U. S. Navy Авиаудар

По сообщению афганского новостного издания Khaama Press, в результате авиационного удара было убито по меньшей мере 13 боевиков, еще четыре талиба (организация, деятельность которой запрещена в РФ) получили ранения. Сама база Кари Рахматуллы была уничтожена.

Также согласно официальному заявлению 209 корпуса афганской армии, в районе Кайзар провинции Фарьяб произошло столкновение между правительственными силами и боевиками движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В результате боев было убито по меньшей мере семь талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), еще трое получили ранения. Сообщается, что в ходе столкновения также пострадало два солдата армии Афганистана.

* — организация, деятельность которой запрещена в РФ