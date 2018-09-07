Москва, 7 сентября, 2018, 16:17 — ИА Регнум. Банк России продолжает винить в обвале рубля кого угодно, только не себя. В бюллетене Центробанка «О чем говорят тренды», выпущенном сегодня, 7 сентября, сказано, что в существенном снижении курса национальной валюты якобы виноваты Турция и Аргентина.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Рубль

Утверждается, что волатильность на российском финансовом рынке возросла и стала сравнимой с волатильностью в других странах с «формирующимися рынками».

«На нее негативно повлиял «эффект заражения» от финансовых рынков Турции и Аргентины, а также планы по введению новых санкций со стороны США», — сказано в бюллетене Центробанка.

Другой «традиционной» причиной нестабильности российского финансового рынка является, по мнению ЦБ, сезонность. Якобы в августе в России валютный рынок отличается невысокой ликвидностью.

В связи с этим регулятор решил не покупать валюту для министерства финансов в рамках бюджетного правила, а предоставить её из своих резервов.

Также Банк России считает, что участники рынка ждут от него повышения ключевой ставки в качестве меры борьбы с инфляцией. Об этом якобы свидетельствует повышение ставок по банковским вкладам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 сентября курс рубля снова обвалился. За евро на торгах на Московской бирже давали уже более 80 рублей, за доллар США — почти 70 рублей.