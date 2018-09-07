Нижневартовск, Югра, 7 сентября, 2018, 16:28 — ИА Регнум. Власти Нижневартовска (ХМАО) обязали в судебном порядке построить локальные очистные сооружения для сброса сточных вод в реки Обь и Рязанский Ёган. На данный момент в эти реки ведётся бесконтрольный сброс стоков, содержащих в себе нефтепродукты, медь, железо, хром, никель и другие вещества, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

Сточные воды

Природоохранной прокуратурой в ходе проверки установлено, что муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и благоустройства города Нижневартовска» при эксплуатации ливневых канализаций сбрасывает сточные воды в отсутствие локальных очистных сооружений. Это приводит к недопустимо высоким концентрациям сбрасываемых в водные объекты загрязняющих веществ и влечет за собой причинение вреда обитателям рек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в Югре почти на четверть увеличилось число заболевших описторхозом. Путь заражения данным паразитарным заболеванием — употребление непроготовленной рыбы из местных водоёмов. На июнь 2018 года в Югре зарегистрировано 2 687 заболевших описторхозом, тогда как за аналогичный период 2017 года таковых насчитывалось на 22,3% меньше. На Нижневартовский район приходится большинство заражений, 793 случая на 100 тыс. населения. По мнению специалистов, высокий уровень заболеваемости населения паразитозами обусловлен неэффективной дезинвазией хозяйственно-бытовых стоков на большинстве очистных сооружений региона.

Муниципальное коммунальное предприятие и администрацию города Нижневартовска обязали в судебном порядке построить локальные очистные сооружения для сброса сточных вод в реки, а также производить сброс на основании соответствующего разрешения.