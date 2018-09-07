7 сентября, 2018, 15:57 — ИА Регнум. Лучшим футболистом Английской Премьер-лиги в августе признан полузащитник «Тоттенхэма» Лукас Моура. Об этом 7 сентября сообщается на сайте клуба.

(сс) Doha Stadium Plus Лукас Моура

Моура отметился тремя забитыми голами в трёх стартовых матчах «Тоттенхэма», в том числе сделал дубль в матче с «Манчестер Юнайтед» (3:0).

Напомним, Моура стал игроком «Тоттенхэма» в январе 2018 года. Ранее он играл в составе ПСЖ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, лучшим тренером августа в Английской Премьер-лиге (АПЛ) признан главный тренер «Уотфорда» Хави Грасия.