Рим, 7 сентября, 2018, 15:36 — ИА Регнум. Молния ударила в памятник Джузеппе Гарибальди на римском холме Яникул, сообщает TgCom24 в пятницу, 7 сентября.

Publicdomainpictures.net Памятник Джузеппе Гарибальди

Инцидент произошел в ночь с четверга на пятницу, 7 сентября, когда на Рим обрушился ураган. В результате удара молнии постамент конной статуи был расколот, несколько кусков камня оказались на земле.

Полиция оцепила часть площади перед памятником. Сотрудники пожарной службы обнаружили повреждение в основании статуи — именно туда, по всей видимости, и ударила молния.