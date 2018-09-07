Москва, 7 сентября, 2018, 15:54 — ИА Регнум. Москва стала первым российским городом, заключившим с инвестором офсетный контракт по закупке лекарственных средств группы «онкология и иммуномодуляторы» для государственных нужд. Об этом на Московском финансовом форуме заявил руководитель департамента экономической политики и развития города Москвы Владимир Ефимов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства 7 сентября.

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«Только благодаря одному такому контракту Москва смогла сэкономить более 50% бюджетных средств на закупку фармпрепаратов. И будет ежегодно экономить по 4 млрд рублей, начиная с 2021 года», — сообщил Ефимов.

По его словам, реализация офсетного проекта поможет регионам России сэкономить на приобретении лекарств ввиду формирования единой цены закупки. Так, один проект, реализованный на территории Москвы, может дать территориальный эффект от инвестиций для всей России.

Ефимов также отметил, что на сегодняшний день у Москвы в приоритете находятся проекты по развитию транспортной инфраструктуры.

«В неё вкладывается порядка 70% средств и заключается существенное число контрактов государственно-частного партнерства (ГЧП)», — подчеркнул он.

Ефимов напомнил, что в 2018 году в Москве открылись 12 станций метро, которые дали возможность открыть новые предприятия, торговые центры, а также способствовали появлению рабочих мест для жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, прямые инвестиции иностранных компаний, зарегистрированных в Москве, в 2017 году увеличились на 28,4% по сравнению с 2016 и составили 83,9 млрд долларов США.

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