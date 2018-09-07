Тула, 7 сентября, 2018, 15:31 — ИА Регнум. Опытный образец автоматизированной системы мониторинга загрязнения водных объектов и атмосферного воздуха планируют разработать в Тульском государственном университете (ТулГУ) для последующего внедрения на промышленном предприятии, сообщает 7 сентября пресс-служба вуза.

Цитата из м/ф «Шапокляк». Реж. Роман Качанов. 1974. СССР Загрязнение реки

Работа над проектом началась в университете еще в 2001 году. На первом этапе были созданы несколько программных модулей, позволяющих собирать и обрабатывать информацию о загрязнении, аппаратура для измерения концентраций вредных веществ и система расчета распространения выбросов.

Затем ученые разработали организационную, информационную и функциональную структуру автоматизированной системы — эти программные модули стали основой и, наконец, завершили работу над аппаратной частью. Как пояснила доктор технических наук, доцент кафедры охраны труда и окружающей среды ТулГУ Анна Маслова, по этой теме коллеги по университету защитили кандидатские и докторские диссертации.

«Планируем внедрить проект на одном из промышленных предприятий Тульской области. Предприятие сможет проводить непрерывный мониторинг загрязнения атмосферы и водных объектов и контролировать превышение допустимых значений», — сказала она.

Предполагается, что при обнаружении регулярных выбросов специалисты предприятия смогут своевременно принять решения по улучшению технологического процесса, модернизировать очистные установки и провести защитные мероприятия.

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