Вильнюс, 7 сентября, 2018, 15:22 — ИА Регнум. Официальный визит канцлера Германии Ангелы Меркель в Литву состоится 14 сентября, в следующую пятницу, объявила сегодня, 7 сентября, пресс-служба главы Литвы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель

Меркель в Вильнюсе встретится с президентом Литвы Далей Грибаускайте и премьерами трёх стран Прибалтики. Она также намерена отправиться в Каунас на базу НАТО в Рукле, где дислоцированы немецкие солдаты. Германия руководит международным батальоном сил быстрого реагирования НАТО в Литве.

Также отмечается, что на встрече Меркель с Грибаускайте будут обсуждаться закупки вооружения Литвой у ФРГ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Меркель в 2010 году уже посещала Литву. Тогда она выразила поддержку работам по закрытию Игналинской АЭС и строительству новой АЭС в Литве, которая, впрочем, так и не была построена.

Отметим также, что именно немецкое предприятие Nukem, которое в Литве хотят отстранить от процесса демонтажа Игналинской АЭС, является одним из основных подрядчиков проекта. Германия в Литве также возглавляет международный батальон НАТО быстрого реагирования.

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