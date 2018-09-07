Москва, 7 сентября, 2018, 15:19 — ИА Регнум. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) распределит между клубами лиги более 400 млн рублей. Об этом 7 сентября сообщает сайт КХЛ.

Цитата из м/ф «Матч-реванш». реж Борис Дежкин. 1968. СССР Хоккей

Решение было принято советом директоров организации, который состоялся 7 сентября. КХЛ распределит между клубами доходы, полученные лигой от реализации телевизионных прав.

В основу распределения заложен принцип посещаемости матчей клубов в регулярном чемпионате. Так, на первом месте по выплатам оказался казанский «Ак Барс», который получит 45,9 млн рублей.

На втором месте — санкт-петербургский СКА (38 млн), на третьем — московский ЦСКА (29,4 млн).

Отметим, что выплаты клубам повышаются третий сезон подряд. В сезоне 2014/15 клубы получили 114 млн рублей, в сезоне 2015/16 — 243 млн, в сезоне 2016/17 — 350 млн.