Чебоксары, 7 сентября, 2018, 15:06 — ИА Регнум. В столице Чувашии отреставрируют дом, где родился и жил легендарный герой гражданской войны Василий Чапаев. Соответствующее извещение опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Василий Завьялов. Почтовая марка 1938: кадр из кинофильма «Чапаев»; серия «20-лет РККА»

Электронный аукцион объявил Чувашский национальный музей минкультуры республики. Победитель конкурса должен будет отреставрировать в Чебоксарах объект культурного наследия «Дом, в котором родился и жил Василий Иванович Чапаев».

Начальная стоимость контракта составляет 2 867 112,29 рубля. Финансирование осуществляется за счёт средств федерального бюджета (2 123 205,33 рубля) и республиканской казны (743 906,96 рубля).

«Цель реставрации — полное восстановление постройки, как фасадов, так и интерьеров дома, максимальное сохранение подлинного материала без снижения работоспособности сруба, без изменения исторического облика.

Объект реставрации — одноэтажный, прямоугольный в плане дом 9,3 м на 5,57 м, состоящий из прямоугольного сруба (четырехстенок) основного объема и прирубленных сеней с открытым крыльцом… Двери простые плотницкие. Большая русская печь не действующая, выполнена как макет, является частью экспозиции дома-музея. В сенях устроена деревянная лестница для доступа на чердак, где продолжается экспозиция музея», — говорится в документации.

Планируется, что объект будет отреставрирован к 10 декабря 2018 года.

Напомним, Василий Чапаев родился в чебоксарской деревне Будайка. В настоящее время в мемориальном доме, где родился герой Гражданской войны, воссоздан интерьер русской крестьянской избы конца XIX в., использованы подлинные предметы быта, утвари, принадлежавшие родственникам Чапаева из деревень Будайка и Гремячево.