Уотфорд, Великобритания, 7 сентября, 2018, 14:54 — ИА Регнум. Бывший главный тренер казанского «Рубина», испанец Хави Грасия, ныне возглавляющий «Уотфорд», признан лучшим тренером августа в Английской Премьер-лиге (АПЛ). Об этом сообщается на официальной странице турнира в Twitter.

Soccer.ru Хави Грасия

Под руководством Грасии «Уотфорд» провёл четыре матча на старте сезона 2018/19 в АПЛ и одержал четыре победы — над «Брайтон энд Хоув Альбион», «Бёрнли», «Кристал Пэлас» и «Тоттенхэмом».

На сегодняшний день в активе команды 12 набранных очков. «Уотфорд» лидирует в чемпионате вместе с «Ливерпулем» и «Челси».

Кроме того, в августе «Уотфорд» вышел в 1/16 Кубка футбольной лиги, обыграв «Рединг».

Напомним, Грасия возглавлял казанский «Рубин» в сезоне 2016/2017, после чего стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. Главным тренером «Уотфорда» он стал в январе 2018 года.

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