Санкт-Петербург, 7 сентября, 2018, 14:55 — ИА Регнум. Движение транспорта в районе площади Ленина в Петербурге из-за серьезной коммунальной аварии частично перекрыли до 16 сентября. Об этом ИА REGNUM сообщили в ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Эта авария может иметь и политические последствия, поскольку на площади на воскресенье был согласован митинг.

Https://vk.com/spb_today Прорыв на площади Ленина (цитата группы «ДТП и ЧП")

Для транспорта закрыли движение по площади со стороны дома №3 от улицы Комсомола до Арсенальной набережной. По Арсенальной набережной и улице Комсомола можно ездить без ограничений.

Такие изменения стали последствием прорыва трубопровода у Финляндского вокзала. Сейчас «Водоканал» все еще пытается заменить дефектный участок трубы диаметром 500 мм 1969 года прокладки. Первичный осмотр показал, что надо менять 48 погонных метров трубы, включая арматуру.

Но, как оказалось, канализационные проблемы на этом не кончились.

«Выполнение работ осложнено тем, что в зону размыва попадает канализационная сеть диаметром 1000 мм 1917 года прокладки, получившая повреждения в результате размыва», — рассказали в «Водоканале».

Чтобы местные жители не сидели без воды, специалисты установили систему временного водоснабжения и мобильную канализационную перекачивающую станцию.

В «Водоканале» подчеркивают, что точная дата окончания работ будет известна только после вскрытия и анализа повреждений трубопроводов.

Напомним, 9 сентября на площади Ленина запланирован согласованный властями митинг против повышения пенсионного возраста. Некоторые депутаты-единороссы и общественники в последние дни стали высказываться против акции и требовать перенести ее в другое место и на другой день.

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В Смольном ИА REGNUM пояснили, что законных оснований внезапно запретить разрешенный митинг в заявленном месте не может быть, только если на площади Ленина не случится какой-либо «форс-мажор», который поставит под угрозу жизни и здоровье людей. В связи с крупным прорывом трубопровода чиновники отдали прерогативу определять, насколько опасно там находиться большому скоплению людей, на усмотрение «Водоканала».

Позднее в СМИ появилась информация о том, что митинг действительно перенесли в Удельный парк. Комментарий представителей Смольного по этому поводу получить пока не удалось.

Представители организаторов акции сообщили, что им действительно поступал звонок из властных структур относительно переноса митинга в Удельный парк и невозможности его проведения у Финляндского вокзала, но они пока не получили никаких официальных бумаг, в связи с чем отказываются реагировать.