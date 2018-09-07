Астана, 7 сентября, 2018, 14:50 — ИА Регнум. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев открыл казахстанско-китайский бизнес-форум в Астане, сообщает 7 сентября агентство «Казинформ».

Иван Шилов ИА REGNUM Нурсултан Назарбаев

В своем видеообращении глава государства перечислил инвестиционные преимущества республики. По его словам, грузы из Китая в Европу через территорию Казахстана доставляются в течение 15 дней.

Назарбаев напомнил, что между Китаем и Казахстаном действует программа по сотрудничеству в сфере индустрии и инвестиций, в рамках которой реализуется 51 инвестиционный проект на сумму $27 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году валовый приток прямых иностранных инвестиций в экономику Казахстана составил $998,7 млн, что на 3,8% больше, чем годом ранее.