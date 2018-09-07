Буэнос-Айрес, 7 сентября, 2018, 14:39 — ИА Регнум. В ближайшие полгода в строительном секторе Аргентины могут быть уволены от 40 до 60 тыс. рабочих, заявил председатель Строительной палаты страны Густаво Вайс в интервью информационному агентству Reuters.

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«Банки прекращают финансирование компаний, занимающихся инфраструктурными работами. Думаю, это из-за беспокойства по поводу бюджетных корректировок», — сказал Вайс.

«В течение шести месяцев мы можем потерять 40−60 тыс. рабочих. Мне кажется, что если экономический кризис не будет преодолен и процесс корректировок не прекратится, потерь будет больше», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, сокращение расходов государственного бюджета — ключевое требование Международного валютного фонда (МВФ), согласившегося в минувшем июне выдать Аргентине помощь в размере $50 млрд для борьбы с экономическим кризисом. Власти Аргентины уже существенно сократили финансирование вузов, государственных средств массовой информации, ликвидировало 10 министерств и объявило о распродаже неиспользуемого имущества армии.

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