Киев, 7 сентября, 2018, 14:32 — ИА Регнум. Экс-глава государственной фискальной службы Мирослав Продан имеет личный курорт в Турции, а также связан с организованной преступной группировкой, сообщает 7 сентября УНИАН, ссылаясь на расследование журналистов издания «Гроши».

Томас Вуд. Контрабандист (фрагмент). 1866

Согласно сообщению, Продан приобрел в Турции два объекта недвижимости стоимостью от нескольких сотен до нескольких миллионов долларов. Журналисты утверждают, что бывший чиновник связан с премьер-министром Украины ВладимиромГройсманом. Также в расследовании указывается, что для провоза через государственную границу контрабанды Продан создал преступную группировку.

Напомним, украинские чиновники часто становятся объектами расследований. Так, ранее журналисты выяснили, что на Новый, 2018 год президент Украины ПетрПорошенко летал тайком в отпуск стоимостью около $500 тыс.