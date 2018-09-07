Астана, 7 сентября, 2018, 14:32 — ИА Регнум. По состоянию на 6 сентября 2018 года из Фонда социального медицинского страхования (ФСМС) Казахстана медицинским организациям выделено 497,5 млрд тенге ($1,33 млрд), сообщили 7 сентября в пресс-службе ФСМС.

Константин Маквоский. В приемной у доктора. 1870

Сумма выделена на оказание медицинских услуг населению в рамках гарантированного объема медицинской помощи. Общая сумма договоров на оказание услуг населению составляет 768,4 млрд тенге ($2,05 млрд).

Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа председатель казахстанского фонда социального медицинского страхования Елена Бахмутова уволена в связи с переходом на другую работу.