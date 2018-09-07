Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область, 7 сентября, 2018, 14:31 — ИА Регнум. Подтопление шахты имени Тихова недалеко от Ленинск-Кузнецка в Кемеровской области произошло из-за повышенного притока воды с выработанного пространства лавы, сообщает 7 сентября пресс-служба региональной администрации.

Цитата из х/ф «Жерминаль». Реж. Клод Берри. 1993. Франция Одни в затопленной шахте

Отмечается, что находившиеся в это время горняки самостоятельно вышли на поверхность, пострадавших нет.

В настоящее время в шахте группа специалистов вспомогательного отряда предприятия и горноспасатели МЧС, которые монтируют оборудование для откачки воды и проветривания шахты.

Напомним, инцидент произошел сегодня, 7 сентября. Шахту подтопило на глубине 320 метров, в этот момент под землей находились 289 человек.

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