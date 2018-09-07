Воронеж, 7 сентября, 2018, 14:19 — ИА Регнум. IV Международный детский театральный фестиваль «Маршак» пройдет в Воронеже с 27 октября по 4 ноября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе фестиваля.

Борис Кустодиев. Дети в маскарадных костюмах (фрагмент). 1909

В этом году на фестивале ждут сразу 17 театральных трупп — из Москвы (Театриум на Серпуховке, Театр кукол им. С. Образцова, Московская областная филармония, Центр драматургии и режиссуры и другие), Санкт-Петербурга (Театр на Литейном, Karlsson Haus и Упсала-цирк), Саратова (Театр юного зрителя им. Ю.П. Киселева), Петрозаводска (Театр кукол Республики Карелия), Абакана (Хакасский театр кукол «Сказка»). Также на фестиваль приедут и зарубежные гости — театр Samoloet (Франция) и Петер Риндеркнехт — Театр для взрослеющих (Швейцария). Воронежские театры также примут участие в фестивале: свои постановки зрителям представят ТЮЗ, Театр кукол «Шут» им. В.А. Вольховского, театр драмы им. Алексея Кольцова, Никитинский театр.

Откроется фестиваль постановкой Саратовского ТЮЗа им. Ю.П. Киселева «Последний папа» — 27 октября на площадке Воронежского концертного зала. В общей же сложности в программе 29 спектаклей.

Театральный продюсер Варвара Коровина, которая с 2018 года стала куратором фестиваля, уверена, что в ближайшие годы аудитория фестиваля станет шире: «Я уверена, что уже через пару лет приезжать всей семьей на осенние каникулы на родину Маршака, чтобы увидеть лучшие спектакли, у многих станет традицией».

Фестиваль «Маршак» проводится в Воронеже с 2015 года, он был организован дирекцией международного Платоновского фестиваля. Традиционно в программу включаются спектакли по произведениям Самуила Маршака, имя которого и носит фестиваль.