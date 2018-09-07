Гатчина, Ленинградская область, 7 сентября, 2018, 14:08 — ИА Регнум. Власти Ленинградской области выделили 16 млн рублей на расселение построек объекта культурного наследия федерального значения «Усадебный дом Демидова» в Гатчинском районе. Эти средства будут направлены на приобретение в муниципальную собственность Таицкого городского поселения жилых помещений для граждан, ныне проживающих на территории исторической усадьбы.

Lenobl.ru Усадьба Демидова в Ленобласти

Усадебный дом богатейшего уральского горнозаводчика Демидова был построен по проекту архитектора И. Е. Старова в 1774—1780 гг. Двухэтажный каменный дом стоит на возвышенном берегу реки в глубине парка. На территории дворцово-паркового ансамбля сохранились объекты хозяйственного комплекса: флигель для гостей, каретный сарай, дом управляющего, часовая башня и другие. Посёлок Тайцы находится в 33 км к югу от Санкт-Петербурга, на окраине Ижорской возвышенности.

Как отметили 7 сентября в пресс-службе правительства Ленинградской области, в июне 2018 года был заключен контракт на проведение ремонтно-реставрационных работ усадебного дома на сумму 256,3 млн рублей. Работы запланированы на 2019−2020 годы.

Кроме того, подведены итоги конкурса на разработку концепции развития территории и сохранения объекта культурного наследия. Завершить весь комплекс мероприятий в усадьбе планируется до конца 2023 года.

Как заявляли ранее власти региона, усадьба после реставрации превратится в выставочный центр. Также восстановлены будут другие усадебные постройки, а в течение 10 лет — обширный парк.

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«Усадебный дом Демидова входит в состав объекта всемирного наследия ЮНЕСКО «Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним группы памятников».

В марте 2018 года губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил, что регион готов предоставить для размещения кампуса СПбГУ территорию, прилегающую к усадьбе Демидова в посёлке Тайцы.

Земельный участок площадью около 180 га не обременён обязательствами охраны объектов культурного наследия. Кампусу будет обеспечена транспортная доступность. Решение о месте размещения кампуса СПбГУ пока не принято.

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