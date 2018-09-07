Ереван, 7 сентября, 2018, 14:06 — ИА Регнум. Россия отменила розыск в отношении экс-министра обороны Армении Микаэла Арутюняна на своей территории. Об этом ИА REGNUM сообщили в полиции Армении, пояснив, что соответствующее заявление уже получено от правоохранительных органов России.

1 Обвиняемые по делу «1 марта»: второй президент Армении Роберт Кочарян (слева) и бывший министр обороны Микаэл Арутюнян

По какой причине розыск бывшего армянского министра был отменён, в ведомстве не уточнили.

Сегодня, 7 сентября, «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник сообщил, что объявленный в межгосударственный розыск СНГ экс-министр обороны Армении генерал-лейтенант Микаэл Арутюнян снят с розыска на территории РФ.

«После изучения материалов в отношении Арутюняна, обвиняемого по делу о событиях 1 марта 2008 года в Ереване, принято решение об отмене его розыска на территории РФ», — сказал собеседник агентства.

Он также пояснил, в России генералу ничего не грозит, но, в случае появления Арутюняна в странах СНГ, он может быть арестован и выдан в Армению.

Ранее агентство со ссылкой на другой источник сообщило, что в экстрадиции Арутюняна будет отказано, поскольку с 2002 года он имеет российский паспорт.

3 июля генерал-лейтенанту Микаэлу Арутюняну по делу о событиях 1 марта 2008 года было предъявлено обвинение в насильственном изменении конституционного строя. В качестве меры пресечения был избран арест, он был объявлен в международный розыск.

После выдвижения обвинения жена Арутюняна в беседе с газетой «Айкакан жаманак» сообщила, что ее муж с целью прохождения лечения проживает в Москве.

16 августа глава Специальной следственной службы (ССС) Армении Сасун Хачатрян сообщил «Арминфо», что экс-министр обороны Армении и генсек ОДКБ Юрий Хачатуров не имеют российского гражданства.

«Разговоры об их российском гражданстве являются слухами. Мы сделали запросы. По имеющимся данным, это слухи», — пояснил Сасун Хачатрян.

По утверждению некоторых армянских адвокатов, получение гражданства России Микаэлом Арутюняном — нарушение Конституции Армении, так как согласно закону министр обороны Армении не имел и не имеет права иметь гражданство другой страны.