Воронеж, 7 сентября, 2018, 13:43 — ИА Регнум. Повышение пенсионного возраста — процесс неотвратимый, потому что число работающих сокращается, и демографию не обманешь. Правительство РФ делает всё правильно, заявил корреспонденту ИА REGNUM президент ООО ФПК «Космос-Нефть-Газ» (Воронеж) Иван Лачугин.

Gaetano Bellei. Бабушка и внучата (фрагмент)

«Пенсионный возраст не влияет на производительность труда, если человеку позволяет здоровье. Работники предпенсионного и пенсионного возраста ценятся на производстве за их опыт и профессионализм, а они с удовольствие работают», — отметил эксперт.

При этом, по его мнению, уголовная ответственность работодателей за увольнение или непринятие на работу людей предпенсионного возраста, которую предложил президент РФ Владимир Путин, излишне жёсткая мера. В отношении предпринимателей и так предпринимается много ограничительных мер. Это приведет к тому, что работодатели будут бояться брать на работу предпенсионеров. Но уверен, что президент и Государственная дума РФ найдут компромиссы в этом вопросе.

«Повышение пенсионного возраста — это не желание, а экономическая необходимость, объективные реалии жизни. Гражданам надо заниматься спортом, вести здоровый образ жизни, заботиться о своем здоровье, чтобы подольше жить и работать на благо нашего государства», — высказал свое мнение Лачугин.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»