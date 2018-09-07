Ватикан, 7 сентября, 2018, 13:36 — ИА Регнум. Западным предпринимателям и европейским институциям следует инвестировать в развитие тех стран, из которых мигранты бегут на Запад, сказал в интервью Il Sole 24 Ore в пятницу, 7 сентября, глава католической Церкви папа Франциск.

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«Эти люди бегут от страдания и голода. Многие предприниматели и европейские институции, у которых достаточно изобретательности и смелости, могли бы помочь им, инвестируя в развитие их (мигрантов — прим.) собственных стран, начиная от сферы образования и заканчивая культурной средой, а также, и прежде всего, в их рынок труда», — сказал Франциск.

В том же интервью глава католической Церкви повторил свой тезис о том, что Запад должен быть открыт к мигрантам и должен видеть в них не «цифры» (количество приезжающих), а людей и страдающих братьев во Христе.

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Вместе с тем можно отметить, что папа сделал и другой акцент — о необходимости помогать самим странам, в которых живут будущие мигранты, и таким образом оказывать им поддержку еще до того, как они прибывают на Запад.

Такая позиция уже гораздо ближе к позиции правительства Италии (и политиков целого ряда других европейских стран), в соответствие с которой помогать мигрантам надо «у них дома».

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Новое правительство Италии с июня 2018 года запретило вход в свои порты кораблям неправительственных организаций, которые перевозят нелегальных мигрантов. Власти полагают, что нужно помогать мигрантам «у них дома», а не в Европе, не поощрять бизнес по доставке мигрантов в ЕС и не вынуждать мигрантов работать на черном рынке и жить в недостойных условиях.