Киев, 7 сентября, 2018, 13:31 — ИА Регнум. Правительство Украины продлит программу по поддержке фермеров до конца 2019 года, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает 7 сентября УНИАН.

Александр Дейнека. Уборка поля серпом и комбайном. 1930

По его словам, государственная поддержка позволит увеличить количество фермерских хозяйств на Украине.

Напомним, ранее заместитель гендиректора по общим вопросам группы компаний «УкрЛендФарминг» Ирина Новикова заявила, что резкое снижение численности поголовья крупного рогатого скота на Украине может привести к тому, что корову включат в Красную книгу Украины. Так, в 1980-е годы в стране было более 27 млн голов крупного рогатого скота, а сегодня это число уменьшилось на порядок.