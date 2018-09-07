Ереван, 7 сентября, 2018, 13:28 — ИА Регнум. Парламент Армении сегодня, 7 сентября, во втором и окончательном чтении единогласно принял законопроект о внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс, Кодекс об административных правонарушениях и Административно-процессуальный кодекс.

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Основной докладчик, заместитель министра юстиции Артур Ованнисян, заявил, что должны быть приняты меры для исключения незаконного влияния на волеизъявление граждан, давления и взяток.

«Мы действительно должны добиться того, чтобы граждане делали свой выбор свободно и беспрепятственно. Законопроектом предусматривается введение уголовной ответственности за предоставление или обещание избирателям со стороны кандидатов, партий, партийных блоков лично либо от их имени, либо каким-либо другим способом, либо под видом благотворительности, безвозмездно или на льготных условиях денег, продуктов питания, ценных бумаг, товаров, обещание или оказание услуг, либо одновременно с благотворительностью осуществление предвыборной агитации или агитации на митинге во время предвыборной кампании, а также за день до голосования и в день голосования.

Это деяние и сегодня считается незаконным, просто за это деяние предусмотрена административная ответственность — максимум 2,5 млн драмов. Мы считаем, что это деяние по своему характеру практически похоже на дачу избирательной взятки или предложение дать избирательную взятку. А сегодня дача взятки — уголовно наказуемое деяние, и не оправданно, чтобы это другое деяние оставалось административным правонарушением. За последнее деяние предусмотрено лишние свободы на срок от 3 до 6 лет с учетом степени общественной опасности этого деяния», — перед голосованием заявил замминистра.

Правительство Армении хотело как можно скорее принять данные законодательные инициативы, чтобы они вступили в силу до выборов в Совет старейшин Еревана, которые состоятся 23 сентября. Это первые выборы такого масштаба после смены власти в Армении в мае 2018 года. Недавно премьер-министр Армении Никол Пашинян поручил правительству сдать на «отлично» экзамен по выборам.