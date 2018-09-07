Тутаев, Ярославская область, 7 сентября, 2018, 13:14 — ИА Регнум. В Тутаеве Ярославской области мужчина, споривший с женой с гранатой в руках, задержан. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в УМВД Ярославской области.

Wikimedia.org Граната

6 сентября около 18.00 в Тутаев на улице имени Розы Люксембург у 42-летнего мужчины произошел конфликт с супругой. Соседи сообщили в полицию. Оперативным дежурным на место происшествия был направлен наряд вневедомственной охраны регионального управления Росгвардии.

«Увидев прибывших на место сотрудников, мужчина выбросил находившийся у него предмет, похожий на гранату, на землю. Мужчина 1976 года рождения был задержан на месте», — сказали корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД Ярославской области.

Сотрудниками полиции выставлено оцепление, произведена эвакуации граждан из близлежащих зданий. Жильцов дома № 60 и посетителей находящейся неподалеку художественной школы попросили покинуть помещения и отойти на безопасное расстояние.

По словам жителей дома, полицейские рассказали им, что это была настоящая граната Ф-1. Прибывшие на место сотрудники ОМОН регионального управления Росгвардии изъяли предмет, похожий на гранату.

Как стало известно корреспонденту ИА REGNUM из источников, близких к силовым структурам, граната направлена на исследование в ЭКЦ УМВД России по Ярославской области и в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.