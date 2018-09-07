Казань, 7 сентября, 2018, 13:09 — ИА Регнум. Из здания министерства культуры Татарии эвакуировались 80 сотрудников ведомства. Об этом сообщил представитель республиканского управления МЧС Марат Рахматуллин.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Указатель выход

«На первом этаже здания произошло короткое замыкание», — цитирует сотрудника управления «Татар-информ».

По его словам, сообщение о коротком замыкании поступило в 11:37 по местному времени. Аварийная ситуация возникла на первом этаже здания министерства.

Сотрудники вышли самостоятельно, без помощи пожарных.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, последний крупный пожар произошел в казанском торговом центре «Порт» в июне текущего года.

В качестве причин возгорания не исклчались поджог и техническая неисправность. Источник возгорания располагался на первом этаже, однако огонь распространился на площади 2,8 тыс. кв. метров. С огнем пожарные боролись почти восемь часов. Во время пожара никто не пострадал. Следственные органы возбудили уголовное дело. Как выяснилось, буквально за месяц до ЧП в торговом центре была проведена проверка, которая выявила нарушения требований пожарной безопасности.