Москва, 7 сентября, 2018, 13:09 — ИА Регнум. Председатель правления Сбербанка Герман Греф считает, что пенсионная реформа направлена «на повышение жизненного уровня пенсионеров». Об этом глава финансовой организации заявил в эфире телеканала «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Греф

По словам Грефа, пенсионные изменения необходимы для долгосрочной стабильности российской экономики.

«Те, кто понимают, что долгосрочная стабильность экономики страны, ее социальной сферы превыше политических интересов, не могут занимать иную позицию, кроме как позицию поддержки (пенсионной реформы — прим. ИА REGNUM )», — подчеркнул глава Сбербанка.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 сентября президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки в законодательные акты по вопросам назначения и выплаты пенсий.

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