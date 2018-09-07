Калуга, 7 сентября, 2018, 13:06 — ИА Регнум. В Калужской области внезапно выскочивший на автотрассу лось стал причиной серьезного ДТП, в результате которого пострадали три человека. Как сообщили 7 сентября корреспонденту ИА REGNUM в отделение пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД УМВД России по Калужской области, автомобиль «Тойота Сиена» столкнулся с животным в 00 часов 40 минут на 212 км автодороги М-3 «Украина» в Мещовском районе.

Лось

Лось внезапно выбежал на проезжую часть дороги, и поздно заметивший его 27-летний водитель не успел затормозить. Во время столкновения в салоне автомобиля находились несколько детей с взрослыми.

В результате ДТП пострадали две женщины 25 и 30 лет, у которых диагностированы ушибы мягких тканей головы. Серьезно пострадала годовалая девочка, которую экстренно госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибами головы.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2016 года на участке с 124 по 174 км автомобильной дороги М-3 «Украина» построили первый в России экодук. По мнению калужских властей, автомобильной экодук должен обеспечивать безопасную миграцию диких животных. Для круглосуточного наблюдения за перемещением животных была установлена поворотная веб-камера с углом обзора 180 градусов и функцией ночного видения.

Между тем двухлетняя статистика ГИБДД по столкновению диких животных с автомобилями на трассе М-3 «Украина» показывает, что во время своей миграции лоси не спешат пользоваться экодуком и по-прежнему выходят на проезжую часть, погибая под колёсами проезжающих машин.