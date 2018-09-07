Москва, 7 сентября, 2018, 13:03 — ИА Регнум. Совместная комиссия консультативно-экспертного совета госкорпорации «Роскосмос» и консультативного комитета НАСА по Международной космической станции (МКС) проведет мониторинг ее состояния для определения возможностей дальнейшей эксплуатации, сообщает 7 сентября пресс-служба Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш).

(сс) skeeze Обзорный купол МКС

Отмечается, что плановая работа комиссии начнется 10 сентября на базе института. Специалисты национальных космических агентств проведут совещания, которые позволят дать оценку техническому состоянию российского и американского сегментов МКС. Также они проанализируют операции космонавтов на борту станции и в открытом космосе.

Эксперты «обсудят вопросы безопасности экипажа и перспективы дальнейшего использования уникальной международной орбитальной лаборатории для исследований космического пространства», — говорится в сообщении.

Читайте также: Корабли «Союз» и «Прогресс» проверят на производственный брак

Другим направлением работы комиссии станет оценка различных аспектов жизнеобеспечения станции: готовность к приёму новых экспедиций, наличие запасов пищи, воды, топлива, а также результатов прошедших и задач предстоящих в ближайшем будущем научных экспериментов, графиков стартов пилотируемых и грузовых кораблей.

Добавим, сообщение о плановом мониторинге состояния МКС появилось на фоне продолжающегося расследования инцидента, связанного с разгерметизацией станции и утечкой кислорода. Ранее в Роскосмосе попросили СМИ воздержаться от публикации непроверенной информации о расследовании нештатной ситуации.

Читайте также: В Роскосмосе призвали не давить на комиссию, расследующую ЧП на МКС