Москва, 10 сентября, 2018, 02:10 — ИА Регнум. Несмотря на сообщение с портала Стройкомплекса о завершении реконструкции Рублевского шоссе, при обходе местности видно, как вновь перекладывают бордюры и делают выходы из подземных переходов на разделительную полосу шоссе — при том, что надземные переходы не ремонтируют. Как на практике выглядит реконструкция Рублевки, рассказывают корреспонденты ИА REGNUM Игорь Свирин и Дарья Антонова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Надземный переход через Рублевское шоссе находится в плачевном состоянии

Особые трудности испытывают так называемые незащищенные группы граждан, включая пожилых людей и матерей с маленькими детьми. Так, на улице Крылатской находятся сразу два актуальных для них учреждения — детская поликлиника и Клинико-диагнстический центр, а неподалеку от пересечения Крылатской с Рублевским шоссе, в свою очередь, расположен важный для местных жителей надземный переход. Пока еще не аварийный, но уже крайне трудный для прохождения, если идти по нему с коляской или больными ногами: чего стоят одни только отошедшие от пола железные плиты.

На что в столичном бюджете нашлись деньги, так это на очередную перекладку бордюров и плитки. Данное явление в своем основании содержит разрушенную систему управления городскими службами вкупе с «чиновничьей рентой», в результате чего заново переделываются участки, о завершении работ на которых чиновники уже отчитались. О завершении реконструкции на Рублевском шоссе сообщает портал Стройкомплекса Москвы, но официальный сайт градоначальника 21 июля указывает, что ремонт Рублевки начался вновь, и включит в себя замена бордюров, смену асфальта и новую дорожную разметку. Так какие работы завершены?

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