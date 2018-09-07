Москва, 7 сентября, 2018, 12:58 — ИА Регнум. 5 сентября истец подал ходатайство о возвращении искового заявления. Данная информация имеется в картотеке арбитражных дел.

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Из карточки, размещенной на сайте «Электронного правосудия», следует, что ответчиками должны были выступить три компании — АО «Мосстроймеханизация-5», АО «Строительное управление №155», АО «Домостроительный комбинат №1».

Исковое заявление поступило в суд, но не было принято к производству. Картотека не содержит информации о предмете иска.