Санкт-Петербург, 7 сентября, 2018, 12:53 — ИА Регнум. Заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко посетил АО «Адмиралтейские верфи» в Петербурге и оценил ход строительства подводных лодок и другой техники для Военно-морского флота России. Об этом сообщили ИА REGNUM 7 сентября в пресс-службе предприятия.

«Адмиралтейские верфи» Подводная лодка проекта 636.3

Там особо отметили, что АО «Адмиралтейские верфи» стало первым судостроительным предприятием, которое Алексей Криворучко посетил в новой должности.

Заместителя министра в Петербурге сопровождал заместитель главнокомандующего ВМФ России по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук и глава Департамента Министерства обороны по обеспечению государственного оборонного заказа контр-адмирал РФ Андрей Вернигора.

Делегации Минобороны показали корпусо-сборочный, сборочно-сварочный и стапельно-сдаточные цеха верфей. Именно здесь строится серия подводных лодок модернизированного проекта 636.3 («Варшавянка») для Тихоокеанского флота России. Ранее такая же серия была построена верфями для Черноморского флота.

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Кроме того, на предприятии строятся подлодки проекта 677 «Лада» и серия патрульных ледоколов для ВМФ России.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2017 года построенный в Петербурге головной ледокол проекта 21 180 «Илья Муромец» вошел в состав ВМФ России.

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Генеральный директор АО «Адмиралтейские верфи» Александр Бузаков рассказал представителям оборонного ведомства о создании специализированного комплекса по строительству неатомных подводных лодок, проект которого реализуется на предприятии в рамках Федеральной целевой программы.

«Модернизация мощностей проводится без остановки действующего производства, и строительство всех заказов идёт четко в соответствии с контрактными обязательствами», — сказал гендиректор «Адмиралтейских верфей».

АО «Адмиралтейские верфи» — центр неатомного подводного кораблестроения России. В строительстве находится две серии подводных лодок для ВМФ России. В постройке также ледокол «Виктор Черномырдин» и серия патрульных ледоколов для ВМФ России.