Лондон, 9 сентября, 2018, 17:38 — ИА Регнум. Новое обвинение, прозвучавшее со стороны Великобритании по поводу отравления бывшего полковника российской военной разведки Сергея Скрипаля, требует серьезной работы по сопоставлению и изучению всех фактов. Мало того, при ближайшем рассмотрении оказывается, что фактов катастрофически не хватает. О том, что могло бы помочь в выяснении истины, рассуждает обозреватель ИА REGNUM Авигдор Эскин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Туманный Альбион

Выдвигая обвинение против двух граждан РФ, британское следствие очень слабо аргументирует связь обвиняемых со спецслужбами России. До сих пор все высказывания официальных британских политиков звучат подобно аксиомам: доказательств не требуется, когда речь идет о мифологизированной картине геополитического мира.

К сожалению, этот стиль рассуждения поражает и противоположную сторону, объяснения с российской стороны также грешат недостаточной основательностью. А ведь история последних лет знает случаи, подобные произошедшему со Скрипалем, и тогда, в далеком уже 1995 году, речь шла о мафиозных разборках, жертвой которых стал известный предприниматель Иван Кивелиди.

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