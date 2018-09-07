Ярославль, 7 сентября, 2018, 12:46 — ИА Регнум. Выборы в Ярославскую областную думу пройдут без ПАРНАСа. 7 сентября Верховный суд России оставил без изменения решение ярославского суда о снятии с выборов партийного списка ПАРНАСа, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Парнас

Как сообщило ранее ИА REGNUM, суд снял партию по иску «Патриотов России» и ЛДПР. ПАРНАС допустил нарушения при подаче документов в облизбирком. В частности, после проведения конференции по выдвижению кандидатов партия произвела замены в ряде округов. По закону для этого нужно было проводить новую конференцию. Конкуренты посчитали, что речь идет о фальсификации документов, и, помимо иска в суд, написали заявление о возбуждении уголовного дела.

Руководство ярославского ПАРНАСа считает, что у снятия политические мотивы. Однако попытка обжаловать решение ни к чему не привела. Верховный суд оставил жалобу без удовлетворения, после чего решение об отмене регистрации ПАРНАСа вступило в силу. Также в Верховном суде продолжают рассматриваться апелляции ряда одномандатников партии, снятых по тем же основаниям.