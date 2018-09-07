Тюмень, 7 сентября, 2018, 12:33 — ИА Регнум. Три резонансные госзакупки объявило в конце августа управление делами правительства Тюменской области. Региональным чиновникам необходимы 65 автомобилей и один микроавтобус на общую сумму 101 млн 117 тыс. рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Paul Sableman Горящие деньги

Сведения о данных закупках правительства Тюменской области можно почерпнуть на сайте zakupki.gov.ru.

В одном лоте № 0167200003418004582 от 30 августа на сумму 37 млн 169 тыс. рублей требуется 31 транспортное средство для нужд правительства региона.

Согласно документам закупки, чиновникам необходимы 22 спецавтомобиля с мигалками, сиренами, «горячей кнопкой» для проезда перекрестков, радиостанциями и видеонаблюдением, выносным микрофоном и прочим на общую сумму 26 млн 312 тыс. рублей.

Кроме того, правительству региона нужны восемь серебристых переднеприводных пятиместных седанов на общую сумму 8 млн 272 тыс. рублей. А также микроавтобус на 10 мест за 2 млн 585 рублей.

В лоте №0167200003418004560 от 29 августа на общую сумму 25 млн 676 тыс. 990 рублей числятся 17 автомобилей (24 млн 905 тыс.) и ещё один (771 тыс. рублей).

В лоте № 0167200003418004393 от 21 августа на общую сумму 38 млн 271 тыс. рублей числится 17 автомобилей.

После объявления такого кардинального обновления автопарка властям Тюменской области пришлось объясниться. Как отмечает директор департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Павел Белявский, автопарк правительства региона серьёзно изношен. У некоторых автомобилей пробег достигает 600 тыс. км.

Возможно, столь резкое обновление автопарка и является производственной необходимостью, однако жителям Тюменской области оно пришлось не по душе. И в социальных сетях уже звучат резкие высказывания от трате бюджетных средств на «членовозы». Однако, как поясняет Павел Белявский, служебные автомобили закрепляются только за заместителями губернатора и руководителями департаментов. Остальной транспорт ГБУ ТО «Центр транспортного обеспечения» предоставляется правительственным служащим по обоснованным заявкам.

Напомним, 9 сентября 2018 года в Тюменской области состоятся выборы губернатора.