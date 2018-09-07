Париж, 7 сентября, 2018, 13:20 — ИА Регнум. Во Франции разрабатывается документ, который закладывает «рамки и правила» существования ислама, второй по величине религии в стране, сообщает Europe1.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Документ, который будет представлен президенту Франции Эммануэлю Макрону, предлагает несколько мер по борьбе с радикальным исламом.

Первая мера документа касается финансирования ислама: она рекомендует создать систему контроля финансовых потоков и пожертвований, своего рода «Tracfin islamique» для борьбы с мошенничеством, отмыванием денег и финансированием терроризма.

Вторая мера предусматривает контроль за паломничеством. Документ нацелен на усиление контроля и регулирования непрозрачной системы туроператоров, организующих паломничество в Мекку.

Третья мера направлена на введение налога на халяльные продукты, которые ежегодно поставляются во Францию в размере 6 млрд евро. Реализация этого налога будет осуществляться с помощью нового учреждения, а именно мусульманской ассоциации ислама во Франции (AMIF).

Напомним, в своем обращении к парламентариям, собравшимся в Конгрессе в Версальском дворце 9 июля, Эммануэль Макрон заверил, что «у Франции нет причин беспокоиться об угрозе ислама», осенью новые меры будут осуществлять повсюду в соответствии с законодательством Франции.