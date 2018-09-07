Москва, 7 сентября, 2018, 12:24 — ИА Регнум. Девальвация рубля пока не остановится. Рост курса доллара продолжится до уровня 70 рублей, евро — до уровня 82 рубля 50 копеек. Причины все еще спекулятивные, но это не суть важно. Правительство готовится к сокращению уровня волатильности валютного рынка, то есть до тех пор, пока ведется вербальная подготовка к урегулированию, спекулянты будут продавать рубль, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ООО «Эксперт плюс» Мария Сальникова.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Падение рубля

Стоит отметить, что приостановить волатильность после такого падения сможет уже сам рынок. Буквально, спрос на доллары и евро будет сокращаться, так как темп падения национальной валюты от одного лишь санкционного давления, при условии сильной нефти, отсутствия роста доллара США в мире и готовности ЦБ РФ принять участие в стабилизации ситуации — почти исчерпан. В прошлый раз, весной, когда ввели санкции, рубль упал на 11,7% против доллара США и на 12,5% против евро.

«Сегодня, 7 сентября, при условии, что нефть сохраняет нисходящее движение, до середины дня рубль будет находиться под давлением. А вот под закрытие недели возможны сюрпризы. Сегодня станут известны данные об изменении уровня безработицы США и изменении количества занятого населения в несельскохозяйственном секторе США. Эти статистические показатели всегда оказывают сильное влияние на волатильность валютного рынка. То есть стоит ожидать, что значительно изменится волатильность торгов по доллару США в мире, и, как следствие, может измениться динамика падения рубля на рост», — полагает эксперт.

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