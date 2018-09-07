Пермь, 7 сентября, 2018, 12:23 — ИА Регнум. В Перми пациентке, которую заразили в больнице гепатитом С, в 2019 году проведут курс противовирусного лечения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в краевом минздраве, комментируя случай инфицирования.

Cdc.gov Вирус гепатита C

«Лечение пациентки носит плановый характер, экстренных показаний нет», — заявили в минздраве региона. В ведомстве подчеркнули, что во время лечения будут использовать современные препараты за счет бюджета Пермского края.

Напомним, в пермской больнице пенсионерке ставили капельницу, медсестра перепутала иглы и использовала иглу от инфицированной пациентки. В результате пожилую женщину заразили гепатитом С.

Требуя компенсацию за причиненный здоровью вред, женщин обратилась в суд. Однако в первой судебной инстанции вынесено решение о взыскании с больницы 250 тыс. рублей. Апелляция оставлена без удовлетворения. Дочь пенсионерки утверждает, что эта сумма слишком мала для современного курса лечения, при стоимости препаратов от 1,5 млн рублей.

Между тем адвокат пострадавшей признал, что его клиентке был проведен курс лечения, но он заключался в поддерживающей терапии и не был направлен на излечение. По данным информресурсов, больница отказалась лечить зараженную пациентку дорогостоящими препаратами. Ей предложили купить современные препараты за свой счет, пройти лечение, а затем требовать компенсацию через суд. Причем ответчиком должна стать не больница, а страховая компания.