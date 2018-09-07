Москва, 7 сентября, 2018, 12:14 — ИА Регнум. Никаких данных о подозреваемых в причастности к инциденту в Солсбери гражданах России власти Великобритании Москве предоставлять не стали. Об этом в ходе брифинга 7 сентября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Химическое оружие

По ее словам, речь идет даже не о дополнительных данных, а о сведениях вообще. По словам Захаровой, в Москве не могут понять, каким образом опубликованные Лондоном фотографии «агентов ГРУ» Александра Петрова и Руслана Боширова могут являться доказательством чего-либо. Также официальный представитель российского дипломатического ведомства заявила, что РФ будет ожидать сведений о Петрове и Боширове по линии Интерпола.

Как сообщало ИА REGNUM, по сведениям полиции Великобритании, подозреваемые в причастности к отравлению в Солсбери граждане России при получении визы в британском генконсульстве в Санкт-Петербурге представлялись российскими предпринимателями.

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