Рим, 7 сентября, 2018, 12:09 — ИА Регнум. На этой неделе, 3−7 сентября, полиция Италии арестовала 528 человек, более половины из них — мигранты, и разоблачила 2478 преступников, в этой категории мигранты также составляют более 50%, написал на своей странице в Twitter в пятницу, 7 сентября, вице-премьер Италии, министр внутренних дел Маттео Сальвини.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

«Рост миграции означает рост преступности. И то, что нам удалось снизит число прибывающих мигрантов, для меня, несмотря на все обвинения в мой адрес, является поводом для гордости», — отметил Сальвини.

Ранее прокуратура города Агридженто и округа Палермо подготовили обвинительный акт в отношении вице-премьера и направили его в министерский трибунал. Сальвини обвиняют в незаконном удержании граждан с корабля Diciotti.

В середине августа 2018 года корабль итальянской береговой охраны Diciotti взял на борт 177 нелегальных мигрантов, чтобы дать им пристанище до момента принятия решения о том, кто из этих мигрантов в какую страну ЕС направится. В пяти европейских странах говорили о готовности принять их, позже эти страны отказались выполнять обещание.

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В течение десяти дней мигранты находились на борту корабля, который стоял у входа в порт Катании. В итоге было принято решение о том, что большинство мигрантов будут распределены по центрам приема, которыми занимается католическая Церковь в Италии, а другие отправятся в Ирландию и Албанию. Позже 50 мигрантов совершили побег из центров, в которых их приняли, их местонахождение неизвестно.

Новое правительство Италии с июня 2018 года запретило вход в свои порты кораблям неправительственных организаций, которые перевозят нелегальных мигрантов. Власти полагают, что нужно помогать мигрантам «у них дома», а не в Европе, не поощрять бизнес по доставке мигрантов в ЕС и не вынуждать мигрантов работать на черном рынке и жить в недостойных условиях. Если другие страны Евросоюза считают нужным принимать мигрантов, они должны это делать на своей территории, считают в правительстве.