Тутаев, Ярославская область, 7 сентября, 2018, 12:04 — ИА Регнум. В Тутаеве Ярославской области на базе НПЗ им. Менделеева может быть создан производственный кластер регионального значения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Yarregion.ru НПЗ им. Менделеева

Вопросы развития завода правительство Ярославской области обсудило с руководством и генеральным директором компании-инвестора ООО «Реновация активов» Аркадием Фоминым. ООО «Реновация активов» выдвинуло идею сделать на территории НПЗ производственный кластер и разместить там другие производства энергетического сектора.

Предприятие сейчас находится в стадии банкротства и сейчас есть ряд юридических и финансовых ограничений, а когда они будут сняты, то будут реализованы различные проекты в том числе в части развития и расширения производственных мощностей. Есть еще образовательный проект — создание площадки для подготовки будущих кадров», — сказал корреспонденту ИА REGNUM глава Тутаевского муниципального района Дмитрий Юнусов.

Несколько лет назад предприятие было остановлено. После долгих переговоров удалось запустить производственный цикл, однако все проблемы завода не решены. Сейчас на заводе в месяц перерабатывается 30 тысяч тонн нефтяного сырья. Это довольно мало для нефтеперерабатывающего предприятия.

В планах инвестора — дальнейшее восстановление инфраструктуры и логистической инфраструктуры, в том числе реконструкция железнодорожных путей и строительство причала. Это позволит нарастить объемы поставок и грузооборота. Внедрение новых технологий даст возможность увеличить количество продукции и расширить ее линейку.

Акцент при этом будет сделан на выпуске уникальных товаров — масел, смазок, присадок, узконишевых видов топлива. В перспективе будет разработана комплексная программа по утилизации продуктов переработки и получения из них присадок к смазочным материалам и битумных составляющих.