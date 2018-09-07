Москва, 7 сентября, 2018, 12:07 — ИА Регнум. Курс российской валюты сегодня очень сложно спрогнозировать из-за большей неопределенности в вопросе санкций и мирового кризиса национальных валют развивающихся стран. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 сентября заявил зампредправления Локо Банка Андрей Люшин, комментируя заявление первого вице-премьера и главы Минфина PФ Антона Силуанова.

Images.wildammo.com Потеря контроля

Ранее Силуанов отметил, курс рубля сегодня недооценен инвесторами из-за опасений введения американских санкций против РФ. В частности, США неоднократно отмечали, что могут запретить транзакции по российскому суверенному госдолгу.

«Инвесторы не столько недооценивают рубль, сколько опасения вызывает неопределенность с распространением санкций на российские облигации федерального займа (ОФЗ)», — заявил Люшин.

Кроме того, по его словам, на российский рубль отрицательно влияет общая негативная ситуация, которая сложилась с национальными валютами развивающихся стран. Так, обрушение нацвалют уже происходит в Турции, Аргентине и Бразилии.

«Сильным негативным фактором для российской валюты является общее снижение интереса инвесторов к валютам развивающихся стран. Возможные санкции лишь усиливают негативные настроения вокруг рубля», — отметил Люшин.

В связи с этим, по его словам, сегодня становится практически невозможно прогнозировать, каких значений может достигнуть курс рубля и какая будет его динамика.

«Прогнозы по курсу рубля сейчас сложно давать, так как неопределенность с санкциями не позволяет выстроить какую-либо стратегию по выходу из сложившейся ситуации, а, следовательно, сложно понять динамику рубля», — подчеркивает Люшин.