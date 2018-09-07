Лондон, 7 сентября, 2018, 11:53 — ИА Регнум. Учёные из Великобритании заявили о различиях в восприятии музыки гитаристами и битбоксерами. Об этом сообщает Cerebral Cortex.

Сальвадор Дали. Музыка. Красный оркестр

Согласно исследованию учёных, активность мозга при прослушивании музыки регулируется тем, на каком музыкальном инструменте умеет играть слушающий. Соответственно, в процессе восприятия музыки у разных людей активизируются разные зоны мозга.

Отмечается, что у гитаристов музыка активиризует ответственные за руки зоны в мозге, а у битбоксеров активировались зоны, отвечающие за движения ртом.

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