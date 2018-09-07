Улан-Удэ, 7 сентября, 2018, 11:52 — ИА Регнум. Южнокорейская делегация из города Аньян подарила Бурятскому государственному университету (БГУ) 40 учебников по корейскому языку во время визита в Улан-Удэ, сообщает 7 сентября пресс-служба вуза.

Хангыль (корейское письмо)

Отмечается, что гости посетили Бурятию в связи с празднованием 352-летия города Улан-Удэ. Возглавил корейскую группу руководитель аппарата администрации Аньяна Щин Кюн Хо.

«Администрация г. Аньяна давно сотрудничает с университетом, с 1997 года она принимает у себя наших студентов-востоковедов для изучения корейского языка. На встрече были обсуждены вопросы дальнейшего сотрудничества», — говорится в сообщении.

Во время визита представители Южной Кореи встретились со студентами Восточного института. Эта встреча позволила учащимся на практике пообщаться с носителями корейского языка.