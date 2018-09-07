Иркутск, 7 сентября, 2018, 11:53 — ИА Регнум. Власти Иркутской области объявили войну коррупции в сфере ритуальных услуг. Подробности с заседания специальной рабочей группы, где обсуждался этот вопрос, сообщает сайт регионального правительства.

Иосиф Серебряный. Будь бдительным! (фрагмент). 1941

Дело в том, что областные чиновники стали получать множество жалоб по поводу невероятной осведомлённости сотрудников ритуальных служб о смерти людей: трагическую новость коммерсанты узнают даже раньше, чем медики или полиция, и тут же навязывают убитым горем родственникам различные услуги.

Между тем офисы некоторых ритуальных служб в Иркутской области расположены в зданиях медицинских учреждений, а также — моргов или судебно-медицинских экспертиз. Как правило, именно такие компании и предлагают первыми свои услуги родственникам умерших, зачастую по завышенным ценам.

«Кроме этого, зарегистрировано несколько случаев расположения частных ритуальных залов в помещениях медицинских учреждений. Родственников настоятельно просят проводить прощания именно там. Зафиксирован ряд случаев, когда отказавшихся родственников заставляли оплачивать вынос тела через помещения ритуального зала, хотя это единственный выход из медучреждения», — отметил заместитель руководителя аппарата губернатора Иркутской области и правительства Иркутской области Александр Фёдоров.

Поэтому на комиссии и принято решение о запрете предоставления в аренду ритуальным службам помещений медицинских учреждений. Для решения вопросов утечки информации из медицинских учреждений, навязывания услуг, фактов коррупции принято решение пристальнее следить, выявлять и наказывать нарушителей.

Напомним, ранее о том, что некоторые похоронные бюро находятся в очень тесных отношениях со многими больницами и сотрудниками правоохранительных органов, которые «по дружбе» и за несколько тысяч рублей «сливают» им свои базы и информацию о смерти, на правах анонимности сообщили ИА REGNUM насколько респондентов. Без таких «связей» похоронные агенты — перекупщики свою работу не представляют, а затраты на информаторов окупают на завышении стоимости похоронных услуг, навязываемых клиентам, убитым горем от потери близких людей.