Анкара, 7 сентября, 2018, 11:52 — ИА Регнум. Правоохранительные службы Турции задержали 43 нелегальных мигрантов в западной провинции Измир, сообщает 7 сентября Anadolu.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Welcome

Среди задержанных были беженцы из Центральной Африки, Ирака, Палестины, Анголы и Мали. Все они были доставлены в миграционные учреждения, где будет решаться их дальнейшая судьба.

Напомним, Турция является удобным перевалочным пунктом для беженцев с территории Ближнего Востока и Северной Африки. Мигранты спасаются от внутренних конфликтов в своих странах и мечтают попасть на территорию Евросоюза.