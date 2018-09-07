Москва, 7 сентября, 2018, 12:55 — ИА Регнум. В Москве 8 сентября жители района Люблино соберутся на акцию протеста против точечной застройки района. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила депутат муниципального округа Измайлово Надежда Загордан.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мэр

Как заявили организаторы митинга, в результате проведённых с нарушениями общественных слушаний, часть земли, на котором располагался небольшой сквер в районе Люблино, был продан под строительство очередного торгово-развлекательного центра. С целью привлечь внимание властей к проблеме жители планируют выпустить в небо зелёные шарики, а на заборе, ограждающем стройку, развесить рисунки детей в память о погибшем сквере.

«Этот шестиэтажный монстр должен вырасти в непосредственной близости от жилого дома, на расстоянии менее 20 метров от стены. Жители нижних этажей будут полностью лишены доступа солнечного света в квартиры, им в окна будет смотреть торговый центр со своими увеселительными заведениями, в частности, с ресторанами, с проведением в них бесконечных свадеб и юбилеев, громкой музыкой, петардами, ночными доставками товаров, мусорными баками с крысами и тараканами. И всё это на месте скверика с лавочками и качелями, высаженными руками жильцов деревьями и кустарниками», — подчеркнули организаторы.

Люди требуют немедленного прекращения строительства и восстановления сквера, высадки новых зелёных насаждений и восстановления нормальной жизни района. Кроме того, в связи с началом строительных работ в трудном положении оказались жильцы дома 33 по ул. Белореченской. Дом и раньше находился в аварийном состоянии: ещё в 2004 году там были проведены восстановительные работы признанного аварийным фундамента (постановление № 2502-РП от 15.12.2004), а с началом стройки появился серьёзный риск обвала здания.

Как сообщало ИА REGNUM, в Восточном административном округе Москвы прошёл массовый митинг жителей, несогласных с градостроительной политикой столичной мэрии. На встрече собрались представители всех районов округа, участники обсуждали накопившиеся проблемы, главными из которых стали точечная застройка районов и экологические проблемы.

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