Ростов-на-Дону, 7 сентября, 2018, 11:46 — ИА Регнум. В Ростовской области почти 71% крупных и средних предприятий первое полугодие 2018 года закончили с прибылью. Итоги за январь-июнь подвели в Ростовстате. Доклад о финансовом состоянии крупных и средних организаций региона опубликован на сайте территориального органа госстатистики, сообщает ИА REGNUM 7 сентября.

Kremlin.ru Владимир Путин на заводе «Ростсельмаш»

В период с января по июнь сальдированный финансовый результат крупных и средних организаций Донского региона увеличился в 1,5 раза — до 41 млрд рублей прибыли. Рост дохода базируется на положительной динамике обрабатывающего комплекса, совокупная прибыль которого за анализируемый период выросла в 1,9 раза и достигла 34,6 млрд рублей.

«Это обусловлено успешной деятельностью предприятий транспортного машиностроения (15 млрд рублей прибыли), а также производителей прочей неметаллической минеральной продукции (10,9 млрд рублей прибыли)», — уточняют статисты.

Вместе с тем значительный объём доходов демонстрируют предприятия оптовой и розничной торговли, а также организации, занимающиеся обеспечением электрической энергией, газом, паром, кондиционированием воздуха. Также в плюс сработали организации, занятые профессиональной, научной и технической деятельностью, административной деятельностью и сопутствующими дополнительными услугами, операциями с недвижимым имуществом, а также в аграрном и добывающем секторах экономики Ростовской области.

Добавим, что, по информации Ростовстата, уровень рентабельности крупных и средних предприятий Ростовской области составляет 8,2%.