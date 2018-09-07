Москва, 7 сентября, 2018, 11:43 — ИА Регнум. Если в России введут прогрессивную шкалу налогообложения, то последние миллиардеры разбегутся из страны «как тараканы». Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, заявил 7 сентября на площадке Московского финансового форума мэр Москвы Сергей Собянин.

Цитата из к/ф «12 стульев» реж Марк Захаров. 1976. СССР Богач

Отвечая на вопрос о возможности введения в РФ прогрессивной шкалы налогообложения, он отметил, что «налоговый пресс» спровоцирует уход крупного бизнеса с российского рынка.

«Мы живем в конкурентном мире и должны бороться за людей, и в том числе за налогоплательщиков, — сказал Собянин. — Чем больше увеличиваешь налоговый пресс, тем больше будут уезжать. Введем прогрессивную шкалу, и последние миллиардеры разбегутся, как тараканы, по офшорам».

Критично о возможном введении прогрессивной шкалы высказался и министр финансов РФ Антон Силуанов. Рассуждая о том, насколько справедливым будет такое решение министр сказал:

«Нужно обложить побольше богатых и в этом мы видим справедливость? И да, и нет. У нас есть налоги на роскошь. У нас богатые больше платят в рамках формирования пенсионной системы. Есть и другие инструментарии социальной справедливости. Мы все-таки привержены принципам стабильности налоговой системы. Мы считаем, что здесь нет никаких оснований для изменений этого налога».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Москвы заявил на Московском финансовом форуме, что Москва подготовит пенсионерам дополнительные региональные гарантии в случае увеличения пенсионного возраста.